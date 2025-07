Più sicurezza e meno consumi lampioni a led nella ciclabile

Pieve Tho e Brisighella si illuminano di nuova luce con lampioni a LED, garantendo sicurezza e riduzione dei consumi energetici. Questi interventi, parte del piano di riqualificazione, migliorano la vivibilità urbana e rispettano l’ambiente, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano convivere. La modernizzazione della pubblica illuminazione rappresenta un passo importante per città più sicure e eco-friendly, e l’impegno continua a portare benefici concreti ai cittadini.

Nuova veste per la ciclabile di Pieve Tho e per via Siepi, a Brisighella. In questi giorni, infatti, sono entrati in funzione i punti luce a led, che fanno parte del piano di riqualificazione ed efficientamento della pubblica illuminazione cittadina. Oltre a questo intervento, sono stati già realizzati gli impianti in viale delle Terme, via Ciani e via Emiliani, a conclusione della tranche di opere cantierizzate grazie al decreto crescita 2024. Per la realizzazione di questo specifico tratto di illuminazione il Comune di Brisighella ha investito oltre 20 mila euro. Lungo la ciclabile sono stati posti sei nuovi punti luce in acciaio di tre metri d'altezza con corpi illuminanti a led, in aggiunta ai quattro esistenti.