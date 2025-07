Vessava i genitori Allontanato da casa a 53 anni

Una vicenda sconvolgente quella avvenuta a Corbetta, dove un uomo di 53 anni ha messo a rischio la serenità della famiglia, aggredendo i genitori ultrasettantenni sotto l’effetto di alcol e minacciando di morte chi si opponeva alle sue richieste. Un comportamento che ha profondamente segnato la vita dell’intera famiglia, costringendoli a convivere con paura e ansia. Nel 2023, per esempio, la madre si rifiutò di...

Avrebbe messo le mani addosso ai genitori ultrasettantenni, spesso mentre si trovava sotto l'effetto di sostanze alcoliche con tanto di minacce di morte perché si rifiutavano di dargli i soldi che pretendeva. Lui è un uomo di 53 anni e i fatti sono avvenuti a Corbetta, nell'abitazione dei genitori. Una situazione che faceva vivere la donna e l'uomo in uno stato di ansia continua da qualche anno. Nel 2023, per esempio, la mamma si rifiutò di comprargli le sigarette e lui partì con le minacce. Tenendo tra le mani un piccone minacciava di morte entrambi i genitori e li induceva a rinchiudersi in casa per la paura.

