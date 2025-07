Saul Leiter due conferenze alla Reggia

Alla Reggia di Monza, immergiti nella magia dell’arte con due appuntamenti imperdibili dedicati a Saul Leiter. Dopo il successo della mostra “Una finestra punteggiata di gocce di pioggia,” proseguono gli eventi collaterali con incontri che svelano i segreti della fotografia e del visual storytelling. Domenica alle 16, lasciati affascinare dalla fotografa Sara El Beshbichi, che esplorerà come lo storytelling si intreccia con la moda e la visione di Saul Leiter. Non perdere questa occasione per scoprire nuovi orizzonti creativi.

Al Belvedere della Reggia di Monza prosegue il programma di eventi collaterali alla mostra dedicata al fotografo e pittore Saul Leiter "Una finestra punteggiata di gocce di pioggia". Doman bi alle 16 Vertigo Syndrome propone l'incontro dal titolo "Serialità e grafica americana", con il fotografo Luigi Erba. Domenica alle 16 la fotografa Sara El Beshbichi terrà una conferenza dal titolo "Lo storytelling a servizio della moda: Saul Leiter e la poesia dell'immagine", incentrata sulle novità che il fotografo americano apportò al mondo della moda. Leiter si fece portatore di una visione intima e lirica che contrastava con il glamour codificato degli anni '50 e '60, anticipando un linguaggio visivo che sarebbe diventato più frequente nei decenni successivi.

