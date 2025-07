Il ricordo di Giuseppe Lo Magro ‘padre’ di Famija Arciunesa

Un anno fa, il ricordo di Giuseppe Lo Magro, amato padre e pilastro di Famija Arciunesa, continuava a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto. Oltre 100 persone si sono unite a Riccione per la cerimonia “Insieme per ricordare Giuseppe Lo Magro”, onorando la sua memoria con un evento coinvolgente alla Spiaggia del Sole. La serata, culminata con la performance degli attori de “I Arciunis”, ha celebrato l’eredità di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile.

Oltre cento persone a Riccione hanno partecipato alla kermesse ‘Insieme per ricordare Giuseppe Lo Magro ’, già presidente di Famija Arciunesa, per ricordarlo in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. La kermesse ‘ Zirudele ’, tenutasi alla Spiaggia del Sole (zona 8687) di Riccione, sul Lungomare della Libertà, ha visto in scena gli attori della compagnia I Arciunis, formata da lo stesso concessionario del bagno, Ferdinando Gabellini, Gianni Piccioni, Beppe Protti, Angelo (Gelo), Alessandra Prioli, Paolo Manenti e Iglis Serafini. Sul palco anche gli studenti dell’Istituto musicale Gaspare Tirincanti, diretti dal Maestro Gianmarco Mulazzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it