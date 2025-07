Addio a Rambo | Gli assassini si pentano

Perché anche nelle vicende più drammatiche, il vero cammino si trova nel pentimento e nella misericordia. Don Elia Croce ha invitato a lasciare da parte giudizi e curiosità, chiedendo un sincero atto di conversione per chi ha sbagliato. Solo attraverso il perdono autentico possiamo sperare in una rinascita interiore e in un mondo più giusto. La speranza di un nuovo inizio resta viva nel cuore di tutti noi.

"Una mano omicida e violenta si è stesa contro di lui, ma ora è il momento del silenzio e della preghiera e dobbiamo spegnere ogni chiacchiera, curiosità e giudizio. E per chi non ha non ha avuto pietà di lui chiediamo il dono di un pentimento vero, sincero, credibile e che conduca ad una autentica conversione del cuore". Così don Elia Croce, parroco della chiesa di San Fereolo a Lodi, ha ricordato ieri mattina, in un passo dell’omelia, la tragedia di Roberto “Rambo“ Bolzoni, il 60enne massacrato con 37 coltellate a febbraio scorso e trovato in nella sua auto in piazza Omegna. Per querso efferato omicidio sono attualmente in carcere due indiziati, il 29enne Andrea Gianì e lo zio Roberto Zuccotti di 49 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it