Berlino contro l’unione bancaria

Berlino si schiera contro l’Unione bancaria europea, mettendo in discussione la sua tempestività e solidità. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, infatti, ha respinto con fermezza il tentativo conciliatorio di Andrea Orcel di Unicredit, alimentando tensioni e incertezze nel panorama finanziario. Una sfida che rischia di ridefinire gli equilibri europei: il futuro dell’Europa finanziaria è ancora tutto da scrivere.

L'Unione bancaria europea può attendere. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, non solo ha snobbato il tentativo conciliante dell'ad di Unicredit, Andrea Orcel,.

