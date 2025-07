Meta annuncia il supporto alle proposte di legge per la sicurezza dei teenager online

Meta fa un passo importante nella tutela dei giovani online, annunciando il supporto alle proposte di legge per la sicurezza dei teenager. Un impegno che arriva in un momento cruciale, dimostrando come la responsabilità sociale possa e debba andare di pari passo con l’innovazione digitale. Questa iniziativa rappresenta un segnale positivo verso un internet più sicuro e consapevole per le nuove generazioni, consolidando il ruolo di Meta come protagonista attivo nel promuovere un ambiente digitale rispettoso e protetto.

Un annuncio che arriva proprio oggi da parte di Meta, il colosso internazionale dei social network. “Vogliamo dare il nostro pubblico supporto, come grande società internazionale che si occupa di t. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meta annuncia il supporto alle proposte di legge per la sicurezza dei teenager online

In questa notizia si parla di: meta - supporto - annuncia - proposte

LA STAR DEL MOMENTO Di Marzio annuncia la prossima meta di Giuseppe Ambrosino, sarà ancora prestito Vai su Facebook

Zuckerberg annuncia che Meta è al lavoro sulla superintelligenza; Attenzione alla nuova truffa di Meta IA: “Abbiamo deciso di eliminare il tuo account Facebook”; “Dal 5 maggio WhatsApp smetterà di funzionare su questi iPhone”: l’annuncio di Meta.

Meta annuncia la fine del supporto a Oculus Quest 1: il visore non riceverà più aggiornamenti nel 2024 - IGN Italia - Meta ha iniziato a inviare delle email ai propri utenti per informarli del graduale abbandono di Oculus Quest 1, il suo visore per la realtà virtuale del 2019. Da it.ign.com

Addio a Oculus Quest: Meta annuncia la fine del supporto al visore VR - Everyeye.it - Mentre gli appassionati della Realtà Virtuale gioiscono per le prime conferme sul lancio di Meta Quest 3 nel 2023, si chiude un'epoca per la Realtà Virtuale legata all'universo di Meta/Oculus. Scrive everyeye.it