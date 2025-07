TS – Red Bull mai sentiti e ora non sono neanche più sponsor

Negli ultimi aggiornamenti, il mondo del calcio si infiamma tra smentite e rumors intriganti. In particolare, circolano voci su un possibile interesse di Red Bull per il Torino, alimentando entusiasmo e curiosità tra i tifosi. Tuttavia, il presidente Urbano Cairo rassicura: "Il Torino non è in vendita" e smentisce ogni proposta dagli americani. Un capitolo che promette ulteriori sviluppi e suspense nel panorama sportivo. Continua a seguire le evoluzioni di questa avvincente vicenda.

2025-07-03 14:12:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Il Torino non è in vendita. Il presidente dei granata Urbano Cairo, a margine della presentazione dei palinsesti di La7, ha fatto il punto della situazione sulla squadra e sul futuro specialmente dopo i rumors di un possibile interessamento del colosso Red Bull nel rilevare il club: “ Io non ho avuto proposte dagli americano. Non ho mai avuto neanche mezzo contatto con Red Bull, l’ho detto cento volte, non ho mai avuto neanche mezzo contatto, proprio zero, nella maniera più assoluta, mai visti, mai visti e sentiti, se non per il fatto che erano degli energy sponsor del Toro, lo erano e non lo sono neanche più quest’anno “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – “Red Bull mai sentiti, e ora non sono neanche più sponsor”

