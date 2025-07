Caldo scuole al collasso | Esami di maturità in condizioni estreme

Il caldo intenso sta mettendo a dura prova studenti e insegnanti alle prese con gli esami di maturità, in scuole prive di adeguati impianti di climatizzazione. Le temperature torride, che raggiungono picchi insostenibili, trasformano le aule in ambienti difficili da affrontare. Un esempio emblematico si registra al Liceo Frezzi Beata Angela di Foligno, sotto la guida della preside Maria Marinangeli, dove la sfida è ormai quotidiana. La domanda è: come si potranno superare queste condizioni estreme?

PERUGIA Il caldo battente si fa sentire anche nelle aule scolastiche, dove nella maggior parte dei casi mancano gli impianti di climatizzazione. Le temperature in questi giorni toccano picchi elevati e mettono a dura prova la resistenza degli studenti e dei docenti costretti ad affrontare le prove finali della Maturità in condizioni estreme. Succede ad esempio al Liceo Frezzi Beata Angela di Foligno, governato dalla preside Maria Marinangeli. "Ho ricevuto un messaggio da una docente – racconta la dirigente scolastica, che mi ha colpito moltissimo. L'insegnante rifersice che "la commissione d'esame è distrutta dai ritmi e dal caldo (spesso 35 gradi) e alcuni rischiano di non riuscire a terminare gli esami.

