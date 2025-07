Degrado spaccio risse | a Rondò serve il presidio fisso

A Rondona242, tra degrado, spaccio e risse, cresce la richiesta di un presidio fisso per garantire sicurezza e tranquillità ai residenti. Giovanni Stucchi di Lady Bag Milano – attività storica nel cuore della città – denuncia i continui disservizi causati dai blackout ricorrenti, che si ripresentano ogni estate. È ora di agire concretamente, prima che il problema degeneri ulteriormente. La soluzione? Un intervento deciso, perché il cambiamento comincia dalla volontà di fare meglio.

"I blackout? Anche l'anno scorso si sono verificati gli stessi problemi sulla rete. I consumi sono destinati ad aumentare d'estate e di anno in anno. O si adegua la rete o saremo costretti a passare ogni estate con questi disservizi. Però, il resto è tipicamente italiano: mostrare i muscoli, a problema avvenuto". Parla così Giovanni Stucchi da Lady Bag Milano, negozio aperto sessant'anni fa da sua madre in piazza IV Novembre. "Dopo le interruzioni del servizio del 2024, a settembre e ottobre bisognava forse sollecitare il gestore e non ritrovarsi in queste condizioni. Miei colleghi hanno subìto danni, altri sono rimasti chiusi.

