Tragedia in palestra a Poirino | muore a 22 anni Martina Gillio colpita da un arresto cardiaco durante l’allenamento

Una tragedia sconvolge Poirino: Martina Gillio, giovane studentessa di 22 anni di Chieri, ha perso la vita improvvisamente mentre si allenava in palestra. Un arresto cardiaco fulminante ha strappato un talento e una vita promettente, lasciando tutti sgomenti. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza di prevenzione e consapevolezza. La comunità si stringe intorno alla memoria di Martina, sperando che questa tragedia possa sensibilizzare su temi vitali come la salute cardiovascolare.

Una giovane vita spezzata improvvisamente durante un allenamento. Martina Gillio, 22 anni, originaria di Chieri e studentessa di Economia all'Università di Torino, è morta dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si trovava in palestra a Poirino, nel Torinese. Il malore si è verificato mentre la ragazza si allenava nella sala pesi. Il personale della struttura è intervenuto tempestivamente praticando le manovre di rianimazione e utilizzando il defibrillatore in dotazione, ma le condizioni di Martina sono apparse subito gravissime. Trasportata d'urgenza all'ospedale Molinette di Torino, è stata ricoverata in rianimazione e intubata.

