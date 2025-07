Ex Ilva perché il governo la lascia a corto di idrogeno

L’Ilva di Taranto, simbolo dell’acciaio italiano, si trova ora ad affrontare una sfida cruciale: il governo ha improvvisamente escluso l’idrogeno dalle strategie di rilancio. Perché questa decisione? Quali ripercussioni avrà sul futuro dell’impianto e sulla transizione ecologica del settore? Scopriamo insieme le ragioni dietro questa scelta e cosa significa per l’industria e l’ambiente italiano.

Acciaierie d’Italia deve rilanciare la produzione dell'impianto di Taranto a basse emissioni. Una soluzione era l'idrogeno. Sparito però dalle ultime strategie del governo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Ex Ilva, perché il governo la lascia a corto di idrogeno

In questa notizia si parla di: governo - idrogeno - ilva - lascia

Translate postNella discussione tra Governo ed enti locali sul futuro dell’ex Ilva l’ #idrogeno resta sullo sfondo @mimit_gov #hydrogen #steel #industry https://hydronews.it/nella-discussione-tra-governo-ed-enti-locali-sul-futuro-dellex-ilva-lidrogeno-resta-sullo- Vai su X

IL GOVERNO AFFOSSA LA RICONVERSIONE GREEN DI EX ILVA CANCELLANDO L'IDROGENO E BUTTANDO VIA ALTRI MILIONI SENZA UN PIANO ?Con l'ultimo decreto sull'ex Ilva, il Governo Meloni cancella definitivamente la riconversione ecolog Vai su Facebook

Ilva, cancellato l’idrogeno verde. Aumenta la cassa integrazione; “Impossibile decarbonizzare Ilva in poco tempo”; Ex Ilva, il Governo toglie l’idrogeno dalla mission di DRI d’Italia.

Recovery plan, la Ue boccia il governo sull’idrogeno prodotto dal gas: “Non è green”. Stop ai fondi in cui speravano Eni e ArcelorMittal - Il Fatto Quotidiano - “Gli investimenti nell’idrogeno saranno limitati a quello verde e non conterranno idrogeno blu né coinvolgeranno il gas naturale“. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il governo Meloni non nazionalizzerà l'Ilva - il Giornale - Il governo Meloni non nazionalizzerà l'Ilva Il ministro degli Esteri Tajani e quello del Made in Italy Urso smentiscono i rumors Annarita Digiorgio 6 Dicembre 2022 - Da ilgiornale.it