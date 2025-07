In kayak fino a Sebenico per la fibrosi cistica

Alessandro Gattafoni, atleta civitanovese e volto della Lega italiana fibrosi cistica, si prepara a una sfida mozzafiato: un’impresa in kayak da Civitanova a Sebenico, in Croazia, nell’ambito dell’edizione 2025 della "125 miglia per un respiro". Un viaggio di coraggio e speranza che culminerà con un evento di sensibilizzazione, portando in primo piano la lotta contro questa malattia. La sua avventura dimostra che ogni respiro conta e che insieme possiamo fare la differenza.

Alessandro Gattafoni rilancia, stavolta la sua impresa in kayak sarà da Civitanova a Sebenico, in Croazia. In occasione dell'edizione 2025 della " 125 miglia per un respiro ", l'atleta civitanovese e testimonial italiano per la Lega italiana fibrosi cistica farà partenza da Civitanova nella giornata di giovedì, per poi fare ritorno nella stessa città tre giorni dopo. Al suo arrivo, si terrà un evento finale di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica che vedrà come ospite d'onore la nota presentatrice Rai Elisa Isoardi. "Tornare in acqua – ha detto Gattafoni – per una nuova impresa con un solo pensiero nella mente: una sfida per la speranza di chi aspetta una cura".

