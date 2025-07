Perché per la difesa di Sempio la Procura ha sbagliato le analisi su impronta 33 | Confusa con linee del muro

Nel caso Sempio, la difesa evidenzia un errore cruciale nelle analisi della Procura: l'impronta 33, inizialmente attribuita all’indagato, potrebbe essere stata confusa con linee del muro. Un'interpretazione che mette in discussione le prove e apre nuovi scenari nel processo. La questione delle interferenze murarie diventa quindi centrale per chiarire la verità. Continua a leggere per scoprire come questa disputa può cambiare le sorti del caso.

Per la difesa di Andrea Sempio l'analisi della Procura, che ha attribuito all'attuale indagato la traccia 33 trovata vicino al cadavere di Chiara Poggi, sono sbagliate: "È verosimile ritenere che le evidenze erroneamente indicate dai consulenti della Procura siano da imputare a interferenze murarie, non a strutture papillari reali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: procura - difesa - sempio - analisi

Liliana Resinovich, scontro di consulenze: cosa chiede la difesa del marito. I nuovi accertamenti della procura - Il caso di Liliana Resinovich continua a tenere alta l'attenzione, svelando uno scontro tra consulenze legali che si fa sempre più acceso.

Delitto di #Garlasco: “Le consulenze della difesa di Andrea Sempio e dei legali della famiglia Poggi sull’impronta 33 sono di parte, così come la consulenza della Procura”. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. [VIDEO]? https://bit.ly/3QHXfkj Vai su Facebook

Perché per la difesa di Sempio la Procura ha sbagliato le analisi su impronta 33: Confusa con linee del muro; Delitto Garlasco, consulenti famiglia Poggi e difesa Sempio: L'impronta 33 non è la sua; Garlasco, Nella villetta almeno 3 persone. Su gamba Chiara Poggi l'impronta di una stampella?.

Garlasco, la battaglia sull’impronta 33 si combatte tra due fronti: i Poggi e Sempio da una parte, la Procura e Stasi dall’altra - La famiglia della vittima e i legali dell’indagato: non si può attribuire a Sempio. Riporta msn.com

Garlasco, i periti della difesa: «L’impronta 33 non è di Andrea Sempio, sono solo segni del muro» - Nel caso Garlasco torna sotto accusa l'impronta 33, quella trovata sul muro della scala vicino al corpo di Chiara Poggi. Scrive msn.com