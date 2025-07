Incompatibilità Tosi tutto rinviato | Il ministero sta rivalutando il caso

La questione dell'incompatibilità di Renata Tosi rimane avvolta nel mistero, con il ministero che ha deciso di rivalutarne il caso e un consiglio comunale che si è concluso senza confronti ufficiali. La tensione tra le parti si stempera in attesa di nuove decisioni, mentre i cittadini si interrogano sulle implicazioni di questa intricata vicenda politica. La suspense resta alta, e tutti attendono un seguito che potrebbe riaccendere o chiudere definitivamente il dibattito.

Nessun confronto in consiglio comunale ieri sera sull’incompatibilità di Renata Tosi. Non c’è stata l’invasione dei tosiani nella sala consigliare che il segretario delle civiche, Fabrizio Pullè, aveva quantificato in oltre 500 persone. Tutto è stato rimandato a data da destinarsi. La motivazione del rinvio non va cercata nel confronto politico tutto interno alla maggioranza con un Partito democratico per nulla intenzionato a trasformare l’incompatibilità di Renata Tosi in una cacciata dal consiglio. La motivazione è tecnica, ha spiegato il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi, la figura che ha infine disposto il rinvio della pratica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incompatibilità Tosi, tutto rinviato: "Il ministero sta rivalutando il caso"

