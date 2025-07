Ucciso in mezzo ai campi Chiesto il fermo del parente andato in Procura | Ma io sono innocente

In un drammatico episodio avvenuto a Villanova del Sillaro, si solleva il sospetto e si chiede il fermo di Mohamed Aziz, accusato della tragica morte di un giovane 21enne. Tuttavia, l’uomo si dichiara innocente e sostiene di essere stato ingiustamente coinvolto in un caso che scuote tutta la comunità . La verità è ancora da chiarire, e il suo destino ora dipende dalla giustizia.

VILLANOVA DEL SILLARO (Lodi) Chiesta la convalida del fermo nei confronti di Mohamed Aziz, il 36enne originario del Marocco che mercoledì pomeriggio, accompagnato dal suo avvocato, si era presentato spontaneamente in Procura a Lodi dopo che il giorno precedente gli era stato notificato il decreto di fermo per la morte di Mohamed Kaoukeb Raji, il 21enne, anch’egli di nazionalitĂ marocchina, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita sabato pomeriggio nelle campagne tra Pieve Fissiraga, Massalengo e Villanova del Sillaro. Al 36enne vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dall’uso di arma da sparo e dalle circostanze di tempo e di luogo, oltre che per i reati di detenzione e porto di arma da fuoco, proprio quella utilizzata secondo l’accusa per uccidere il connazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso in mezzo ai campi. Chiesto il fermo del parente andato in Procura: "Ma io sono innocente"

