Il sentimento è finito da tempo ma questa persona è a casa mia perché non lavora non c' è nessuno che si può occupare di lui Aggressivo e manesco mi sta distruggendo giorno dopo giorno Risponde Elena Di Cioccio

Nel cuore di questa settimana, affrontiamo un tema delicato e urgente: la violenza e l'alcolismo, fattori che privano le persone della loro libertà e dignità. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere anonime, offrendo spunti di riflessione e speranza. Un viaggio attraverso storie di dolore e resilienza, perché conoscere è il primo passo per cambiare. Scopriamo insieme come riconoscere e combattere queste problematiche, per riaccendere la speranza.

Questa settimana parliamo di violenza e alcolismo che tolgono la libertà. Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Il sentimento è finito da tempo, ma questa persona è a casa mia perché non lavora, non c'è nessuno che si può occupare di lui. Aggressivo e manesco, mi sta distruggendo giorno dopo giorno». Risponde Elena Di Cioccio

