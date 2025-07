Punto prelievi quali sono i tempi dei lavori di ristrutturazione?

Il nuovo punto prelievi di Cento rappresenta un servizio fondamentale per la comunità locale, ma i tempi di ristrutturazione restano ancora incerti. La cittadinanza aspetta con ansia aggiornamenti concreti su quando potrà usufruirne, mentre il gruppo di Fratelli d’Italia denuncia l’inerzia dell’amministrazione Accorsi di fronte ai problemi quotidiani. È ora di fare chiarezza e garantire un intervento rapido e trasparente, perché i cittadini meritano risposte chiare e tempi certi.

Il gruppo di Fratelli d'Italia ancora una volta parla di "inerzia dell'amministrazione Accorsi di fronte ai problemi quotidiani che stanno soffocando Cento e le sue frazioni", chiedendo spiegazioni su diverse situazioni tra le quali quella inerente il nuovo punto prelievi. "Nei mesi scorsi era emersa pubblicamente la volontà di ristrutturare l'immobile situato in prossimità dell'autostazione di Cento, per destinarlo ad ospitare l'ampliamento del punto prelievi cittadino – scrive la capogruppo Francesca Caldarone –, tale intervento era stato presentato come una risposta al crescente bisogno di servizi sanitari di prossimità per la popolazione del territorio centese, ma ad oggi non risulta che i lavori di ristrutturazione siano proseguiti, né che sia stato attivato alcun cantiere sull'immobile individuato, nonostante siano trascorsi diversi mesi dall'annuncio.

