Troppo caldo a Roma? 4 gite fuori porta per sfuggire alla calura estiva

Con l'estate alle porte e il caldo che si fa insopportabile nella grande Roma, perché non approfittare di alcune gite fuori porta? Solo poche ore di viaggio vi condurranno tra borghi incantevoli e ricchi di storia, lontano dalla calura cittadina. Scopriamo insieme quattro mete ideali per rinfrescare le idee e vivere un’estate autentica, tra cultura, natura e relax. Ecco le prime destinazioni da esplorare!

Per godersi l’estate lontano dal caldo tipico delle grandi città come Roma, ecco quattro gite fuori porta tra i borghi meno distanti dalla Capitale. Basta spostarsi di poco dalla città per ritrovarsi in luoghi incantevoli, che niente hanno da invidiare ad altre mete più esotiche. Il borgo Subiaco. Subiaco è un borgo medievale conosciuto per essere un luogo ricco di arte e cultura, dove è possibile immergersi anche nella natura. Foto Shutterstock Questo borgo rappresenta, infatti, il cuore pulsante della Valle dell’Aniene ed è immerso nella flora e nella fauna del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: caldo - roma - gite - fuori

Caldo torrido, per gli animali del Bioparco di Roma ghiaccioli di frutta e yogurt – Il video - In un’estate rovente come quella attuale, il Bioparco di Roma si trasforma in un vero e proprio rifugio di frescura per i suoi ospiti animali.

TORNA LA SAGRA DELLA PORCHETTA A VALLERANO: TRE GIORNI DI GUSTO, MUSICA E TRADIZIONE Gite fuori porta ne abbiamo? Sì. È tutto pronto a Vallerano per uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della Tuscia: la Sagra della Porchetta! Vai su Facebook

Troppo caldo a Roma? 4 gite fuori porta per sfuggire alla calura estiva; Caldo record a Roma, oggi la temperatura supera i 38 gradi. Il ministero della Salute: «Allerta salita al live; Meteo, ponte del 2 giugno: l'anticiclone africano porta il caldo ma rischio temporali e grandine.

Troppo caldo a Roma? 4 gite fuori porta per sfuggire alla calura estiva - MSN - Per godersi l'estate lontano dal caldo tipico delle grandi città come Roma, ecco quattro gite fuori porta tra i borghi meno distanti dalla Capitale. Secondo msn.com

Caldo record a Roma, oggi la temperatura supera i 38 gradi. Il ministero della Salute: «Allerta salita al livello 3» - Mini ventilatori portatili da brandire come amuleti, ombrellini parasole, copricapi di ogni tipo, borracce e creme solari. Da ilmessaggero.it