L’odissea di Lobito tra abbandono sfratti malattie | salvato dai volontari Lav Bergamo

L'odissea di Lobito, il dolce samoyedo bianco, tra abbandono, sfratti e malattie, è un esempio di speranza e rinascita. Salvato dai volontari di Lav Bergamo da una perrera spagnola, ha superato momenti difficili grazie all’amore di chi non si arrende. La sua storia dimostra come un gesto di solidarietà possa trasformare un destino triste in un nuovo inizio. Ora, Lobito aspetta solo di scoprire cosa significa davvero essere amato.

Lobito è un cane samoiedo, dal folto manto bianco e dal carattere dolce. Vive in una perrera spagnola, l’equivalente di un canile comunale italiano dove vengono portati i cani randagi o abbandonati, una di quelle strutture tristemente note per l’elevato numero di uccisioni di animali. Finché una famiglia italiana non resta colpita dalla sua storia e decide di adottarlo. Il suo trasferimento in Italia, nell’ottobre del 2022, rappresenta dapprima un nuovo inizio per lui. Ma dopo poco tempo, la situazione familiare peggiora e Lobito cade nuovamente in disgrazia. La sua famiglia, seppure animata da buone intenzioni, si trova a vivere in condizioni economiche e sociali estremamente precarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it