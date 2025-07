Con la Cavalcata dell’Assunta il corso per artiere

contribuisce a preservare la tradizione e il benessere dei destrieri, portando all’interno delle contrade una nuova consapevolezza e rispetto per l’arte dell’artiere ippico. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il legame tra passione, tradizione e cura del cavallo, coinvolgendo attivamente i contradaioli in un percorso di formazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della nostra città.

Avvicinare i contradaioli al mondo dell'ippica mettendo al centro la salute del destriero nelle competizioni è l'obiettivo dell'approfondimento proposto dalla Cavalcata dell'Assunta, grazie al ' corso di avvicinamento alla figura dell'artiere ippico nella gestione del cavallo da Palio ', iniziato da qualche settimana. Ognuna delle dieci contrade cittadine ha selezionato due contradaioli, interessati a conoscere questa figura professionale, che hanno l'occasione di partecipare a un vero e proprio percorso formativo. "La prima parte, più teorico, su cenni di anatomia, etologia del cavallo e l'horsemanship; mansioni dell'artiere- fa sapere il responsabile del gruppo corse, Stefano Faggio- particolare attenzione alle nozioni base sulle modalità di gestione della scuderia, compresa l'alimentazione e buone pratiche per garantire il benessere dell'animale.

