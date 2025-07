Anziani piscina gratis L’idea di Meldola | | Stop a caldo e solitudine

L’iniziativa di Meldola che offre agli over 65 l’accesso gratuito alla piscina comunale nei mesi estivi rappresenta un gesto di grande valore sociale, contrastando la solitudine e il caldo afoso. Il sindaco Roberto Cavallucci esprime entusiasmo per questa proposta nata dall’intuizione di Valerio Morelli, fondatore di Evergreen, e subito tradotta in realtà per il benessere degli anziani. Un esempio di come l’energia comunitaria possa migliorare la qualità della vita.

"Sono estremamente contento dell’avvio dell’iniziativa che permette di utilizzare gratis la piscina comunale agli over 65 residenti a Meldola nei mesi di luglio e agosto". Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci rende merito dell’iniziativa: "L’idea non è mia ma di Valerio Morelli, che fondò l’associazione sportiva dilettantistica Evergreen alla fine degli anni ‘90. Da parte mia ho pensato in pochi secondi che l’idea andava concretizzata in tempi stretti e così è stato. Ne ho parlato con i colleghi di giunta e con gli attuali gestori dell’impianto sportivo e siamo passati agli atti. Per far fronte alle spese, come amministrazione copriremo il 90% delle spese e il restante 10% sarà a carico del gestore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziani, piscina gratis. L’idea di Meldola:: "Stop a caldo e solitudine"

