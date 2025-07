Saldi al via ma 212mila bergamaschi hanno già acquistato con promozioni irregolari

Mentre i saldi estivi di Bergamo iniziano ufficialmente sabato 5 luglio, circa 212.000 bergamaschi hanno già fatto il loro shopping anticipato tra promozioni online e pre-saldi. Spesso con spese medie superiori ai 100 euro, molti approfittano di offerte che però, in alcuni casi, potrebbero non essere del tutto regolari. Un fenomeno in crescita a livello nazionale: e mentre i consumatori si infilano nel tourbillon delle promozioni, attenzione alle trappole del mercato nero.

Bergamo. La stagione dei saldi estivi parte ufficialmente sabato 5 luglio, ma per molti consumatori bergamaschi è già iniziata: circa 212.000 acquirenti hanno approfittato dei pre-saldi e delle promozioni online, spendendo mediamente oltre 100 euro ciascuno. Secondo un’indagine Fismo Confesercenti condotta da IPSOS sull’esteso fenomeno dei “ pre-saldi”, a livello nazionale oltre 6,5 milioni di consumatori hanno già approfittato delle offerte; un meccanismo che riguarda da vicino anche il territorio orobico, dove sono attivi circa 1.500 negozi di abbigliamento e calzature, molti dei quali lamentano la difficoltà di competere con sconti anticipati e campagne digitali spesso fuori dalle regole. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Saldi al via, ma 212mila bergamaschi hanno già acquistato con promozioni irregolari”

In questa notizia si parla di: saldi - bergamaschi - promozioni - 212mila

“Saldi al via, ma 212mila bergamaschi hanno già acquistato con promozioni irregolari”.

Saldi: i bergamaschi spenderanno 145 euro a testa - L’Ascom Confcommercio Bergamo stima che la spesa totale nella Bergamasca sarà di 116 milioni e 800mila euro. Riporta ecodibergamo.it

Saldi al via: ecco le date regione per regione e cosa c’è da sapere - MSN - Ad aprire la partita dei saldi invernali è stata il 2 gennaio la Valle d’Aosta, prima in Italia in virtù di una legge regionale che ne disciplina i tempi (dureranno fino al 31 marzo). Come scrive msn.com