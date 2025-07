Cantieri Coprifuoco a metà

Nel cuore di Bologna, tra il calore insaziabile e i cantieri in piena attività, si vive una sfida quotidiana tra progresso e ostacoli. Mentre il termometro schizza verso i 38 gradi, cittadini e operai affrontano il caldo torrido impegnati nel progetto del nuovo tram, finanziato dai fondi PNRR. In questa atmosfera ardente, emerge la determinazione di chi non si ferma mai, dimostrando che anche sotto il sole più implacabile, la volontà di migliorare la città non conosce pausa.

di Giovanni Di Caprio BOLOGNA Un caldo senza tregua. E se il termometro di una farmacia segna 38 gradi, passeggiando per Bologna la percezione è che siano molti di più. Soprattutto in viale Aldo Moro, a pochi passi dalla sede della Regione, dov’è in corso uno dei cantieri del nuovo tram, finanziato da fondi Pnrr. Sono all’incirca le 14, in questa zona non si respira da almeno un paio d’ore, eppure qualcuno resiste, sfidando il caldo estremo. Le palpebre di un addetto ai lavori iniziano a sbattere all’impazzata: il sudore gli è finito negli occhi. La sua testa gira e le gambe sono ferme, mentre il volto diventa paonazzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cantieri Coprifuoco a metà

In questa notizia si parla di: cantieri - metà - coprifuoco - bologna

Fondi Pnrr, cento cantieri. La metà per nuovi refettori - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina una parte significativa dei fondi a 100 cantieri, con particolare attenzione alla creazione di nuovi refettori scolastici.

Cantieri Coprifuoco a metà.