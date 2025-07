Nuovo caso di virus dengue ad Arezzo | disposta la disinfestazione nell’area dell’ospedale

Arezzo si prepara a fronteggiare un nuovo caso di virus dengue, con la rapida ordinanza del sindaco Ghinelli che ha disposto una massiccia disinfestazione nell’area attorno all’ospedale San Donato. Interventi tempestivi e mirati sono stati già effettuati per proteggere cittadini e pazienti. La salute pubblica resta una priorità: scopriamo insieme come le autorità stanno agendo per contenere questa minaccia.

AREZZO – Nuovo caso di virus dengue e nuova ordinanza del sindaco Alessandro Ghinelli con la quale viene disposta la disinfestazione dell’area circostante l’ospedale San Donato. La stessa è stata effettuata la notte appena trascorsa. Come di consueto, il dispositivo prevede che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri dalla struttura sanitaria, gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, e con la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni porta a porta delle eventuali abitazioni comprese nell’area segnalata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

