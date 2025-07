Crolla ramo donna ferita | Come una bomba di legno È stata salvata dal cane La procura apre inchiesta

Una scena drammatica si è svolta nei giardinetti comunali di via dell’Argingrosso: una donna di 54 anni, Cinzia Cosco, è rimasta ferita dopo essere stata investita da un ramo di cedro caduto improvvisamente. Salvata dal coraggio e dall’intervento rapido di un cane e dei vigili del fuoco, ora si trova in ospedale con gravi lesioni. La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause di questa incredibile disavventura, un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

di Carlo Casini Schiacciata da un grosso ramo dal diametro di 15 centimetri che si è distaccato da un cedro nei giardinetti comunali di via dell’Argingrosso altezza via Ciseri. Adesso è ricoverata in ospedale con importanti lesioni, dopo essere stata estratta da sotto al pesante legno dai vigili del fuoco. È la brutta avventura che si è trovata a vivere mercoledì sera Cinzia Cosco, 54 anni, ristoratrice che gestisce la storica pizzeria di famiglia che porta il suo nome. La donna è stata salvata per un pelo grazie all’ istinto del suo cane. "È ancora sotto controllo all’ ospedale - riferisce la sorella Teresa che lavora con Cinzia alla trattoria di famiglia, di cui è titolare l’altra sorella, Rachele - Ancora non si sa la prognosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crolla ramo, donna ferita: "Come una bomba di legno. È stata salvata dal cane". La procura apre inchiesta

