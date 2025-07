Hanno raggirato due anziane Madre e figlio assolti in tribunale

Nonostante l’età e gli acciacchi, due sorelle recanatesi avevano confidato di aver subito un raggiro ai loro danni. Tuttavia, ieri il tribunale ha sancito l’assoluzione di madre e figlio con la motivazione che "il fatto non sussiste". Una vittoria che porta alla luce l’importanza di fare chiarezza in casi delicati come questi, dove spesso l’ombra del sospetto può offuscare le vite di persone innocenti.

Madre e figlio erano stati accusati di aver convinto due anziane sorelle a intestare la loro casa all’uomo, in cambio dell’assistenza. Per questo erano sotto processo una 71enne di Loreto, Anna Pesaresi, e suo figlio, Edoardo Gulli, 33 anni, per un episodio avvenuto a Recanati a gennaio del 2018. Ma Ieri il giudice li ha assolti con la formula più ampia, "perché il fatto non sussiste". Nonostante l’età e gli acciacchi, due sorelle recanatesi ultranovantenni volevano continuare a vivere nella loro casa di Loreto. Ad aiutarle c’era una vicina, Pesaresi, che con i due figli si occupava delle anziane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Hanno raggirato due anziane". Madre e figlio assolti in tribunale

