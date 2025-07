Portone in fiamme E’ caccia a un uomo con le bottiglie in mano Telecamere al setaccio

Un incendio doloso minaccia la tranquillità di piazza Cavour, dove le fiamme divampate nel cuore della notte hanno distrutto un portone. Le telecamere e le testimonianze puntano a un uomo con bottiglie in mano, ancora ricercato dalle forze dell’ordine. La Procura ha aperto un fascicolo per danneggiamento, mentre i residenti sono sconvolti da questo gesto insensato. La caccia all’uomo prosegue, nel tentativo di fare luce su un atto che ha scosso l’intera comunità.

Fiamme a un portone di un palazzo in piazza Cavour, la Procura apre un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio. I residenti stavano ancora dormendo quando ieri mattina, attorno alle 6.30, qualcuno ha versato del carburante sul portone di legno al civico 13, a pochi passi dal capolinea degli autobus. Un atto doloso su cui si sono indirizzate le indagini dei carabinieri della stazione di via Piave che stanno acquisendo tutti i filmati delle telecamere della zona, compresi quelli della vicina tabaccheria che potrebbero aver ripreso il piromane passare. Ci sarebbe infatti già un sospettato (fino a ieri pomeriggio ancora da identificare) che avrebbe agito a volto scoperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portone in fiamme. E’ caccia a un uomo con le bottiglie in mano. Telecamere al setaccio

