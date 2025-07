In Brianza 450 alloggi Aler sfitti | Fallite le politiche della casa

In Brianza, 450 alloggi Aler rimangono vuoti, simbolo di politiche abbandonate e fallite nel settore abitativo. La denuncia del consigliere regionale dem Gigi Ponti mette in luce un problema crescente, derivante dai dati raccolti dal Pd in tutta la Lombardia. Questi numeri evidenziano come le strategie attuate finora non siano riuscite a risolvere la crisi abitativa, sottolineando l’urgenza di interventi concreti e mirati per riqualificare il patrimonio immobiliare e offrire una soluzione reale ai cittadini.

In Brianza ci sono ben 450 alloggi Aler sfitti. La denuncia arriva dal consigliere regionale dem Gigi Ponti, che ha rielaborato i dati degli accessi agli atti presentati dal Pd in tutte le Aler della Lombardia. "I dati sono approssimati per difetto perché la Regione non ha fornito il numero di alloggi sfitti perché destinati alla vendita o alla valorizzazione – precisa Ponti – ma quelli relativi alla provincia di Monza si inseriscono in un quadro generale sconfortante: nell'Aler che comprende Varese, Como, la Brianza e Busto Arsizio il totale degli sfitti è di 2.939, in crescita rispetto al 2.023, quando erano 2.

