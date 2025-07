Via i rifiuti sotto la mia finestra E il Tar fa traslocare i cassonetti

La gestione dei rifiuti diventa un vero e proprio problema di convivenza a via Morgagni, dove i residenti si trovano costretti a convivere con i bidoni sotto le finestre. La recente sentenza del Tar ha finalmente portato chiarezza: i cassonetti non possono più essere posizionati in quella zona, garantendo così maggiore rispetto per la qualità della vita di tutti gli abitanti. La sfida ora è trovare soluzioni efficaci e rispettose per il...

I residenti del condominio di via Morgagni non sanno proprio dove mettere i bidoni della spazzatura. Una cosa è certa, e l’ha stabilita il Tar con una sentenza pubblicata due giorni fa: i contenitori per la differenziata non possono stare sotto la finestra dell’inquilino del piano rialzato. È stato proprio lui il 7 dicembre 2021, si scopre dalla recentissima sentenza, a segnalare la questione al Dipartimento di prevenzione, servizio igiene e sanità pubblica di Ats e alla Direzione sicurezza urbana del Comune di Milano. In particolare, l’uomo ha lamentato "le esalazioni provenienti dai contenitori dove vengono conferiti gli scarti alimentari". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Via i rifiuti sotto la mia finestra". E il Tar fa traslocare i cassonetti

Via i rifiuti sotto la mia finestra. E il Tar fa traslocare i cassonetti.

