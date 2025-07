L’emergenza black out Ora Sparavigna tuona | Due episodi? È grave Enel | Piano ad hoc

Due blackout improvvisi nel giro di 24 ore hanno gettato un’ombra di preoccupazione sulla città, lasciando molte zone al buio e causando disagi considerevoli. La gravità degli episodi, accentuata dalle alte temperature in arrivo, richiede risposte immediate. È fondamentale capire se si tratta di carenze strutturali, interventi di manutenzione o semplici avvenimenti casuali. Solo così potremo garantire una rete elettrica più sicura e affidabile per tutti.

di Lisa Ciardi "Due blackout a raffica nel giro di 24 ore, con diverse fette della città che si sono improvvisamente ritrovate al buio, sono gravi. E il meteo dei prossimi giorni, con la previsione di altre ondate di calore, induce a non perdere tempo. Vogliamo capire se questi eventi che hanno provocato grandi problemi sono dovuti a una carenza di linee, a interventi di manutenzione che si sono resi necessari oppure se sono stati occasionali, perché provocati dalle ondate di calore". Lo ha detto ieri l’assessora alla Protezione civile, Laura Sparavigna, dopo una serie di sopralluoghi ai cantieri Enel fatti da mercoledì. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’emergenza black out. Ora Sparavigna tuona: "Due episodi? È grave". Enel: "Piano ad hoc"

