4 luglio Indipendence Day | cosa festeggiano gli americani

Il 4 luglio, gli Stati Uniti celebrano la loro storica indipendenza con un tripudio di colori, suoni e tradizioni. Questa giornata, resa famosa da cinema e TV, è molto più di un semplice giorno di festa: è un omaggio alla libertà e all'autonomia conquistate secoli fa. Tra barbecue, bandiere sventolanti e spettacolari fuochi d'artificio, gli americani onorano il coraggio dei loro antenati e rinnovano il legame con i valori che hanno plasmato il paese.

