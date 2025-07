Officina del sapere | I nostri progetti nel tempo libero

Sono molto fiero di queste 21 proposte di "OSA" – un mix perfetto di cultura, creatività e benessere per arricchire i nostri momenti di svago e crescita personale. Con programmi pensati per tutte le età e passioni, Officina del Sapere e delle Arti si conferma come il luogo ideale per esplorare, imparare e divertirsi nel tempo libero, rendendo ogni giorno un’occasione speciale di scoperta e condivisione.

In Pandurera, la Fondazione Teatro Borgatti ha presentato al pubblico il nuovo programma delle 21 attività per il tempo libero di Osa -Officina del Sapere e delle Arti in partenza dal prossimo autunno, con iscrizioni dal 2 settembre. Le offerte spazieranno da teatro ragazzi e per adulti, musica, arte e tecnologia a curiosità e benessere personale, fino al conoscere con gusto e lingue straniere. "Sono molto fiero di queste 21 proposte di "OSA" – dice Giorgio Zecchi, presidente della Fondazione – Penso di poter affermare con immensa soddisfazione che il successo di questa iniziativa, che prosegue da diversi anni ormai, derivi non solo dalla vasta offerta di proposte originali e di qualità che la Fondazione Teatro Borgatti propone ogni anno, ma anche e soprattutto dalla risposta di un pubblico affezionato e di tante età diverse, che le aspetta e le vive, consolidandole per l’anno a venire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Officina del sapere: "I nostri progetti nel tempo libero"

In questa notizia si parla di: officina - sapere - tempo - libero

Beni confiscati alla mafia. L’Officina del sapere punto di riferimento sociale - Busto Arsizio si conferma esempio di rinascita e impegno civile con la visita dell’assessore regionale Romano La Russa all’Officina del Sapere, un vero e proprio punto di riferimento sociale.

C’è tempo dal 10 giugno al 20 luglio 2025. La partecipazione è gratuita, senza limiti di età e aperta a tutti i generi stilistici! More info: https://targhe-officina-roversi.my.canva.site Vai su Facebook

Officina del sapere: I nostri progetti nel tempo libero; Il programma dell’Officina del Sapere e delle Arti; Officina in Scena: sabato spettacolo finale dei laboratori artistici.

Officina del sapere: "I nostri progetti nel tempo libero" - In Pandurera, la Fondazione Teatro Borgatti ha presentato al pubblico il nuovo programma delle 21 attività per il tempo libero di Osa - Riporta ilrestodelcarlino.it

Bologna, nasce «Officina Roversi»: la «casa comune» dedicata all’intellettuale - Officina Roversi non vuole raccontare chi è Roversi, cosa faceva, ma cosa muove ancora, cosa pretende. Come scrive corrieredibologna.corriere.it