Insieme per divertirsi: ecco Vallfestival. A braccetto con Meldola, questa iniziativa segna l’inizio di un’estate all'insegna della gioia e della condivisione, nel suggestivo scenario delle colline di Rocca delle Caminate. Ideato per riunire le vallate del Rabbi e del Bidente, Vallfestival promette momenti di musica, socialità e sapori autentici, facendo della natura il palcoscenico perfetto per vivere emozioni indimenticabili. È nato così ‘Vallfestival – dove la valle...

A braccetto con Meldola: la programmazione di luglio della rassegna ‘Predappio vive l’estate’ si apre con la prima edizione di un evento organizzato con l’obiettivo di riportare i giovani a far festa nel contesto collinare mozzafiato di Rocca delle Caminate, più precisamente al Sasso, e dall’idea di unire le vallate del Rabbi e del Bidente in un’unica grande occasione di socialità, musica e buon cibo. È nato così ‘ Vallfestival – dove la valle suona col vento’, un evento in programma oggi, dalle 18 all’una di notte, che gode del patrocinio dei Comuni di Predappio e di Meldola. Sarà un’occasione di divertimento che avrà anche una ricaduta benefica sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insieme per divertirsi: ecco Vallfestival

Due Vallate in festa: nasce "VALLFESTIVAL", Venerdi 4 luglio alla Rocca delle Caminate Due Vallate in festa per dare spazio al divertimento, ai giovani, alla scoperta di un entroterra ricco di fascino e stupore. È quello che accadrà con la prima edizio

