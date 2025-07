Corriere dello Sport | Napoli Beukema a un passo

Il Napoli mette il turbo sul mercato e si avvicina alla definizione di un grande colpo difensivo. Secondo il Corriere dello Sport, Sam Beukema, talentuoso centrale del Bologna, è ormai a un passo dall'approdare all’ombra del Vesuvio. La giornata cruciale di ieri ha visto intensificarsi i contatti tra le parti, portando il club partenopeo sempre più vicino a concretizzare questa importante operazione di mercato.

di Fabio Tarantino – Corriere dello Sport Il Napoli accelera sul mercato e si avvicina sempre più al primo grande colpo per la difesa. Sam Beukema, centrale del Bologna, è ormai a un passo dal vestire l'azzurro. Come riporta Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, la giornata di ieri è stata cruciale per avvicinare domanda e offerta, con contatti continui tra i club che hanno ridotto al minimo la distanza economica. Il Bologna partiva da una valutazione di 35 milioni, il Napoli aveva offerto 25 milioni più Alessandro Zanoli: proposta rifiutata, ma la trattativa è entrata nella sua fase decisiva.

