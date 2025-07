Report la denuncia del governo | Danni per 150mila euro

Il conflitto tra Report e il governo si fa sempre più acceso, con una richiesta di danni che minaccia di trascinare entrambi in tribunale. La Rai potrebbe dover versare 100mila euro, mentre Ranucci rischia altri 50mila per le sue dichiarazioni. Una battaglia legale che apre uno scenario incerto, sollevando dubbi sul futuro dell’indipendenza giornalistica in un clima di tensione crescente. E mentre il fronte si irrigidisce, gli scenari sono destinati a evolversi rapidamente.

Rischia di finire in tribunale - e con una sostanziosa richiesta danni da 150mila euro - il già turbolento rapporto tra il programma Report e il governo di turno. E questa volta alla Rai sarà richiesto un rimborso danni da 100mila euro mentre al conduttore Sigfrido Ranucci sempre Fazzolari, qualche settimana fa, ha chiesto un altro risarcimento di 50mila euro per aver risposto positivamente alle domande dell’eurodeputato Marco Tarquinio. A confermare la notizia è un post sull’account Facebook del programma di Rai Tre. Sostanzialmente il sottosegretario Fazzolari, ha chiesto al programma mandato in onda da Viale Mazzini un risarcimento di 100 mila euro a Report. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Report, la denuncia del governo: "Danni per 150mila euro"

In questa notizia si parla di: euro - danni - report - governo

Danni agricoli in Piemonte: 4,5 milioni di euro per il 2024 causati dalla fauna selvatica - Nel 2024, i danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura in Piemonte hanno raggiunto cifre significative, con una stima totale di 4.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Meloni, Giovan Battista Fazzolari chiede un risarcimento di 100 mila euro a Report. Fazzolari, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che tra le numerose deleghe ha anche quella del rappo Vai su Facebook

Alla #Rai chiesto un rimborso danni da 100mila euro mentre al conduttore #SigfridoRanucci #GiovanbattistaFazzolari ha chiesto un altro risarcimento di 50mila euro. E dalla redazione fanno i martiri... Vai su X

“Sulla Rai pressioni senza precedenti”, il report europeo sui media. Floridia: “Avvilente”; Il governo torna all’attacco… della libertà di espressione; Iran: «Danni significativi agli impianti nucleari». Trump minaccia di fare causa a Cnn e Nyt.

Fazzolari contro Ranucci e Report, chiesto risarcimento di 100mila euro per il servizio su MPS e Mediobanca - Fazzolari contro Ranucci e Report: chiesti 100 mila euro per l’inchiesta su MPS–Mediobanca. Si legge su virgilio.it

Maltempo Lombardia, danni superano 800 milioni di euro/ “Urge intervento del governo” - IlSussidiario.net - I danni derivanti dal maltempo che negli scorsi giorni si è abbattuto in maniera violenta sulla Lombardia, sono saliti a più di 800 milioni di euro. Secondo ilsussidiario.net