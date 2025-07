Regione il centrodestra | Alluvioni basta tamponi Serve cambio di passo sulla prevenzione

Dopo le recenti devastanti alluvioni, è evidente che il problema non riguarda più solo i tamponi, ma una strategia di prevenzione efficace e sostenibile. I gruppi di opposizione in Emilia-Romagna chiedono un cambio di passo: investimenti mirati, opere di manutenzione e interventi strutturali a lungo termine per proteggere il territorio. È tempo di smettere di tamponare le emergenze e adottare soluzioni concrete per garantire sicurezza e futuro alla nostra regione.

Sottolineare le criticità ma soprattutto proporre soluzioni concrete. Questa la posizione dei gruppi assembleari regionali di opposizione in tema di messa in sicurezza del territorio emiliano-romagnolo in seguito agli ultimi eventi alluvionali. Il centrodestra propone un vero e proprio cambio di paradigma incentrato su una progettualità di lungo periodo. Necessario quindi puntare sulla realizzazione di opere di prevenzione e manutenzione anziché su misure tampone e non risolutive. Protagonista della conferenza stampa di ieri è stata la relazione del geologo Riccardo Galassi, che ha presentato i risultati della sua attività di monitoraggio dei bacini dei fiumi Idice e Lamone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Regione, il centrodestra: "Alluvioni, basta tamponi. Serve cambio di passo sulla prevenzione"

