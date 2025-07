Il Bosco Verticale di via Foscolo Il piano Boeri in Consiglio comunale

Il Bosco Verticale di via Foscolo sta per approdare in consiglio comunale, rappresentando uno dei progetti urbanistici più ambiziosi e innovativi degli ultimi anni a Monza. Con un piano firmato dall'archistar Stefano Boeri, l'intervento trasformerà l'area dismessa ex Automonza tra via Foscolo, via Pascoli e via Pellico, dando vita a una nuova armonia tra natura e città. La decisione finale si avvicina, e il futuro di questa zona potrebbe cambiare il volto del quartiere...

Tra la seduta di ieri e quelle del 7 e 10 luglio, il Consiglio comunale è chiamato a esprimersi su uno dei progetti urbanistici più significativi degli ultimi anni per Monza: il programma integrato d'intervento dell' area dismessa ex Automonza, racchiusa tra via Foscolo, via Pascoli e via Pellico. Il piano, firmato dallo studio dell'archistar Stefano Boeri, prevede la costruzione di due edifici residenziali e l'inserimento di ampie superfici verdi, segnando un passaggio decisivo nella trasformazione del quartiere. Rispetto al piano adottato a gennaio, il progetto ha già accolto alcune modifiche, tra cui la messa a dimora di nuove alberature e l'inserimento di pavimentazione drenante nelle aree a parcheggio di via Sciesa e via Pellico.

