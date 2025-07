Ballate e ritmi indimenticabili ’Rock the beach’ scalda l’estate

Preparati a vivere un’estate all’insegna di musica e emozioni con ‘Rock the Beach’, il festival che trasforma la costa ferrarese in un palcoscenico indimenticabile. Tra tributi ai Coldplay e ritmi pop rock, le serate al Florenz Open Air Resort e al Just Prestige Beach Club stanno infiammando l’estate con ballate e ritmi coinvolgenti. Questa settimana promette ancora momenti da non perdere, tra energia e magia...

'Rock the Beach' scalda l'estate ferrarese tra tributi ai Coldplay e ritmi pop rock, Continua a risuonare lungo la costa ferrarese la musica. Rock the Beach', il festival di tribute band che anima il Florenz Open Air Resort del Lido degli Scacchi e il Just Prestige Beach Club del Lido delle Nazioni. Dopo le prime serate che hanno richiamato centinaia di appassionati, questa settimana il cartellone propone due appuntamenti imperdibili, tra atmosfere internazionali e sonorità pop rock. Questa sera, alle 21, il Florenz Open Air Resort ospiterà Coldplace, la tribute band che riporterà in vita l'emozione dei live dei Coldplay, tra ballate indimenticabili e ritmi trascinanti.

’Rock the Beach’, l’ottava edizione - Il Resto del Carlino - Torna domani l’appuntamento con il Rock the Beach 2023, festival giunto alla sua ottava edizione che per tutta l’estate darà spazio ad alcune tra le migliori tribute band d’Italia. Riporta ilrestodelcarlino.it