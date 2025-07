Il mosaico contemporaneo è a rischio

Ravenna, celebre capitale del mosaico, si trova di fronte a una sfida cruciale: il rischio di perdere anche la tradizione contemporanea che arricchisce questa arte millenaria. Dal 2017, l’insegnamento del mosaico nelle scuole superiori è stato messo in discussione, con il pericolo che il patrimonio artistico e culturale venga compromesso. Attualmente, i professori del Liceo Artistico ’Nervi-Severini’…

Ravenna capitale del mosaico, non solo bizantino ma anche contemporaneo. In futuro, però, questa seconda peculiarità potrebbe venire meno, poiché l’insegnamento del mosaico nelle scuole superiori rischia di scomparire. Dal 2017, infatti, non esiste più una classe di concorso dedicata specificatamente all’arte musiva. Perciò, una volta che gli attuali professori del Liceo Artistico ’Nervi-Severini’ – dove l’insegnamento è stato mantenuto - andranno in pensione, potrebbero essere sostituiti da altri con diversa specializzazione. Su proposta della consigliera regionale del Partito Democratico Eleonora Proni, dunque, la Commissione ’V Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità Parità e diritti e Cultura’ impegna la giunta regionale a sollecitare il ministero dell’Istruzione e del Merito a tutelare l’insegnamento del mosaico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it