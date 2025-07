Bellucci-Norrie oggi in tv Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Oggi, su Wimbledon 2025, il grande palcoscenico del tennis, Mattia Bellucci si prepara a sfidare Cameron Norrie negli ottavi di finale. Una sfida attesa che potrebbe segnare una svolta nella carriera del ventiquattrenne di Busto Arsizio. La tensione si fa palpabile: il pubblico e gli appassionati vogliono sapere orario, programma e streaming della partita. Scopriamo insieme come seguire questo appuntamento imperdibile che potrebbe riscrivere la storia del nostro tennista.

Mattia Bellucci cerca il colpo grosso chiamato ottavi di finale a Wimbledon. Si fa sempre piĂą sul serio ai Championships, e per il ventiquattrenne di Busto Arsizio c’è il confronto con Cameron Norrie. Con il britannico, però, non è la prima volta. C’è un precedente, al solito non conteggiato dall’ATP nella forma ufficiale, che riguarda il Masters 1000 di Montecarlo, o meglio il primo turno delle qualificazioni con vittoria di Bellucci per 6-4 2-6 6-3. In questi giorni, però, l’erba si sta rivelando un’altra storia per tanti (e vari ritorni di fiamma stanno creando situazioni davvero inattese): a maggior ragione Bellucci dovrĂ fare attenzione, senza poi contare che l’atmosfera è quella del Court 1, che dal 1997 a oggi ha regalato parecchio di iconico. 🔗 Leggi su Oasport.it