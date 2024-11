Ilfattoquotidiano.it - Non passa l’emendamento sul silenzio assenso per il Tfr. Bocciati anche la rottamazione 5 e l'”anti – Renzi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I dipendenti non saranno chiamati a pronunciarsi una seconda volta sulla destinazione del loro Tfr. Gli emendamenti su un nuovo semestre diproposti da Fratelli d’Italia e Lega sono stati giudicati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera. Nonl’esame neppure la proposta di una stretta per i politici sui compensi percepiti all’estero.presentato dalla deputata di FdI Alice Buonguerrieri è stato dichiarato inammissibile per ragioni di estraneità di materia. La modifica, che ha richiamato la polemica sui compensi delle consulenze all’estero dell’ex premier Matteo, prevedeva un tetto massimo di ricavi pari a 50mila euro lordi. Nel divieto sarebbero rientrati membri del governo, parlamentari, presidenti di Regione ed europarlamentari italiani.