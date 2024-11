Secoloditalia.it - La disperazione di una 14enne algerina cresciuta in Italia e rapita dallo zio perché vive all’occidentale: aiutatemi, ho paura

Leggi su Secoloditalia.it

Unadenuncia con tutta la, lae la voce che ha in corpo:da mio ziovo. Il grido d’allarme disperato arriva via cavo, dal telefono. All’altra parte della cornetta c’è Jasmine (un nome di fantasia), che sabato notte chiama disperata e il suo appello arriva a La Verità da parte di chi, scrive sula testata, «ha indagato sulla vicenda di questa bambina per la trasmissione Fuori dal Coro». «Signora, ho bisogno di aiuto, non ce la faccio più», denuncia una ragazzina con la voce rotta dal pianto. «Hoche mi facciano sposare qualcuno di più grande, ma io non voglio fare ’sta fine, voglio tornare in». E si capisce subito che quello in atto è un dramma che coinvolge una delle tante giovani immigrate testimoni e vittime di una mancata integrazione: un processo rinnegato e ostentato dalle tante famiglie islamiche che proprio nel Bel Paese hanno trovato accoglienza e un presente dignitoso.