Il quartetto Guadagnini. Sulle note di Šostakovi?

Uno dei migliori quartetti sulla scena internazionale e uno dei cicli più importanti della musica del Novecento, scritto da Dmitrij?. Domani alle 17.30 all’Auditorium del Conservatorio “Boccherini”, nell’ambito della Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese, ildarà inizio all’esecuzione dell’integrale dei Quartetti per archi del compositore russo, un’opera lunga quasi 40 anni, una storia in cui la vita privata di?, la musica e la politica sono fortemente interconnesse. Il, dunque, si cimenta con un’opera “monumentale” e assolutamente di non facile esecuzione. Caratteristiche quelle dei Quartetti per archi con le quali la formazione vincitrice nel 2014 del prestigioso Premio Farulli per il miglior giovane gruppo di musica da camera si confronta volentieri, ben consapevole della sfida.