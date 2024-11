Sport.quotidiano.net - "Aquile, ricordi bellissimi"

C’è la mano di un grande ex dello Spezia nell’ottimo inizio di campionato dell’agguerrito Ceparana che sta recitando un ruolo da protagonista in Seconda Categoria. Marco Tarasconi, indimenticato bomber dellenegli anni 80, sta guidando la squadra a ottimi risultati. Mister era difficile pronosticare un avvio di stagione migliore di questo. "Meglio di così non potevamo proprio fare visto che siamo a punteggio pieno. Sappiamo che la strada è ancora lunga, anche se non possiamo nascondere le nostre ambizioni. La squadra è stata costruita per stare posizioni di vertice. Dopo la retrocessione dell’anno scorso e sfumato il ripescaggio, abbiamo dovuto costruire un gruppo capace di rimettersi in gioco". Quale il punto di partenza per una rosa competitiva? "Abbiamo tenuto l’esperto ’zoccolo duro’ della passata squadra, inserendo 5/6 elementi di qualità".