Addio Juventus | scambio con Zirkzee e via libera immediato

Potrebbe finire già a gennaio l’avventura dell’ex Bologna al Manchester United. Motta lo vorrebbe in bianconeroAncheè stato distrutto da quel tritacarne che è il Manchester United. 17 presenze (699?) e appena una rete per l’olandese, strappato al Bologna l’estate scorsa per circa 46 milioni di euro bonus inclusi. In Inghilterra danno già per certo il suo, attirittura a gennaio dato che non sarebbe gradito al nuovo tecnico, il portoghese Amorim.obiettivo della Juve: spunta unoclamoroso (AnsaFoto) – calciomercato.itL’obiettivo dei ‘Red Devils’ è ripartire con slancio, accontentando subito il sostituto di ten Hag con un colpo da novanta che rischia di ‘sconvolgere’ il calciomercato invernale. Il prescelto, manco a dirlo, sarebbe Gyokeres, la macchina da gol dello Sporting CP fino a qualche giorno fa guidato proprio da Amorim.