Re Carlo divo con Paul Mescal e Pedro Pascal sul red carpet de “Il Gladiatore II”

Sono due degli uomini più desiderati del grande schermo.insieme alla prima londinese de IlII sono una visione.GUARDA LE FOTOÈ nata una stella: le foto di, da Normal People a Il, che coppia per ilIIL’attore irlandese, 28 anni, e il collega cileno, 49, hanno brillato sul reddell’Odeon Luxe di Londra a Leicester Square per l’attesissima première britannica del film. Elegantissimi, in nero, si godono il successo della pellicola, già definita dalla critica uno dei «migliori film dell’anno» e un «vero e proprio film epico». Nel sequel del cult del 2000,interpreta l’ex erede dell’Impero Romano Lucio Vero, costretto alla schiavitù, strappato all’amore di moglie e figlia e pronto al riscatto.