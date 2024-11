Lanotiziagiornale.it - Presa in giro sull’automotive: nel fondo soltanto 200 milioni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Se non è unain, poco ci manca. Il tavolo su Stellantis al ministero delle Imprese e del Made in Italy, a cui ha partecipato anche il ministro Adolfo Urso, non ha portato risultati concreti. Se non un annuncio che non può accontentare nessuno.La manovra ha previsto un taglio da oltre 4,6 miliardi di euro fino al 2030 delautomotive. Ora il governo ha provato a intervenire, riducendo questo taglio. Ma “hanno ripristinato solo 200di euro per il 2025”, lamenta Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom Cgil. “Non è nulla”, dice chiaramente ricordando quanto bassa sia questa cifra rispetto al taglio totale ben superiore ai 4 miliardi.automotive, rientrano solo 200Per il 2025 i fondi a disposizione saranno in totale 400, ma dovevano essere più di 700.