Buongiorno e benvenuti all’oroscopo del giorno per il 14 novembre. Vi aspettavate forse un po’ di zucchero? Oggi le stelle sono in vena di verità scomode e, più che regalarvi certezze, vi tolgono qualche illusione. Se siete pronti, tuffatevi nella dura realtà con l’oroscopo più schietto dello zodiaco. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ariete, oggi corri così tanto da dimenticare dove stai andando. Ti sembra di realizzare grandi cose, ma forse è solo una gran confusione mascherata da “energia”. Prova a pensare prima di fare, o rischi di combinare un disastro. Non sarebbe la prima volta. Toro (20 aprile – 20 maggio)Toro, sei sempre tutto casa e comfort, ma oggi anche a te toccherà uscire dalla tua zona di comfort. E no, non sarà piacevole. Smettila di convincerti che “tanto hai tutto sotto controllo” e preparati a sudare un po’.