Thesocialpost.it - Miracolo chirurgico in Italia: effettuata operazione al cuore ritenuta troppo pericolosa

Leggi su Thesocialpost.it

A Bari è stato eseguito per la prima volta inun innovativo intervento di cardiochirurgia su una paziente di 82 anni, affetta da gravi problemi mitralici efragile per una procedura chirurgica tradizionale. L’è avvenuta all’Anthea Hospital GVM Care & Research, grazie all’impegno di un’équipe specializzata in cardiochirurgia ed emodinamica, coordinata dal professor Giuseppe Nasso e dal dottor Gaetano Contegiacomo, con il supporto del professor Giuseppe Speziale.Un intervento pionieristico con valvola biologica “MyVal”La paziente soffriva di steno-insufficienza mitralica, una condizione complessa per la quale le tecniche standard erano consideraterischiose. Dopo un’attenta valutazione, il team ha deciso di utilizzare una tecnica mai adottata prima in: l’impianto di una valvola biologica “MyVal” di grande diametro, con un approccio ibrido trans-femorale e trans-apicale.